شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوان ينشرون فيديوهات مزيفة بلهجة غير مصرية لمظاهرات فى "المنصورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الإعلامى عمرو أديب، حقيقة ما أثير حول وجود مظاهرات فى مدينة المنصورة، حيث عرض لقطات مباشرة من شوارع المنصورة.

وعرض أديب خلال برنامجه "الحكاية"، مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، والذى يزعم أنها فى مدينة المنصورة، واتضح أن الهتافات بلهجة غير مصرية، بما يؤكد أن الإخوان ينشرون فيديوهات مزيفة لمظاهرات فى المنصورة.

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وقال أديب، "مفيش مظاهرة ولو حصلت مظاهرة بسرعة واتلمت بسرعة هقولك.. وإحنا دلوقتى بندور على مظاهرات، ولكن هذا الفيديو بلهجة غير مصرية، حتى هذه اللحظة لا توجد مظاهرات فى المنصورة".

وتابع،"إحنا فى كل شارع وميدان وكل حتة، وعلى فكرة ممكن يتجمع مجموعة من الناس ويقولوا هتافات ويمشوا أو يكموا، ونحن سنعرض الحقيقة كاملة".

وأجرى البرنامج مداخلات هاتفية بعدد من مديرى مكاتب الصحف المصرية، الذين أكدوا أن الحياة طبيعية جدًا ولا يوجد لأى مظاهرات كما تزعم المواقع الإخوانية.