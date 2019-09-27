شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة لعلاج المريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على سؤال أحد متابعى الصفحة، حول زكاة المال والذى جاء نصه: "هل يجوز إخراج زكاة المال لعلاج المرضى؟".

وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"نعم يجوز إخراج زكاة المال لعلاج المرضى، لأن المريض الفقير اجتمع فيه معنيان، الأول وهو الفقر فالفقر يجعله داخلا فى مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين".

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وتابع الوردانى:" كما أن المريض الفقير فى "ابن السبيل"، لأن من ضمن الكربات التى وسع الأئمة فيها مفهوم "الكربات"، فالإمام الطاهر بن عاشور وسع مفهوم ابن السبيل حتى شمل كل الكربات"، مختتما بقوله: "ولكن هل المريض الفقير أحد مصارف الزكاة نعم مصرف من مصارف لزكاة ولا شك".

يذكر أن مجمع البحوث الإسلامية، أوضح فى وقت سابق الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة وذلك على النحو التالى:

زكاة الفطر: متعلقة بالأبدان تجب على من تلزمه النفقة يكفى فى وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه.

زكاة المال: متعلقة بالمال تجب على من يملك المال.. يشترط لوجوبها النصاب والحول.

الصدقة: تطوع وليست واجبة.. وتختلف الصدقة عن الزكاة فى أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.