شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتح باب التقديم للدعاة للحصول منح دراسية كندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقديم للحصول على درجات علمية البرنامج الفرانكفونى الذى يعلن عنه الجانب الكندى بتقديم منح دراسية للحكومة المصرية للعام الدراسى 2020 /2021م.

وأكدت الوزارة، أن التقديم سيكون وفقا للنظام الآتى"منح أبحاث ما بعد الدكتوراه "10 أشهر"، منح الدبلوم التخصصى "عام واحد"، ومنح التدريب البحثى المتخصص "6- 10 أشهر".

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وأضافت الوزراة، من يرغب فى الاشتراك بهذه المنح مراعاة الشروط التالية، إتقان اللغة الفرنسية تحدثًا وكتابة المعرفة الكافية باللغة الإنجليزية توافر مهارات استخدام الحاسب الآلي، وأن يكون المرشح قد أمضى فى الخدمة سنتين على الأقل.أن يكون تقدير المؤهل الدراسى للمتقدم جيد على الأقل.

ويشترط تقدير الكفاءة للعامين الآخرين بدرجة ممتاز.أن الجهة المرشحة تكون بحاجة إلى الدراسة التى سيقوم بها وأن تكون الداسة ذات صلة وثيقة بعمله، وألا يكون وقعت عليه جزاءات فى الثلاث سنوات الأخيرة لترشيحه، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، وألا يكون حصل على أى منحة أو بعثات تدريبية من الوزارة، وألا يكون من العاملين بنظام التعاقد أو المكافأة الشاملة.