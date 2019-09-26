شكرا لقرائتكم خبر عن تامر أمين: الدفاع عن البلد ورئيسها وجيشها «مش تطبيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك حالة وعي مختلفة لدى الشعب المصري، لافتًا إلى أن جميع المصريين في حالة انتباه وصحوة حاليًا، مضيفا أن الدفاع عن الجيش والرئيس ليس نفاقا أو «تطبيل»، لافتًا إلى أن النفاق والتطبيل يكون لهدف مادي أو لهدف شخصي.

وأضاف «أمين»، مساء الخميس، أن الشعب المصري استشعر الخطر وأدرك خيوط المؤامرة أثناء غزلها، موجهًا التحية للشعب المصري.

وتابع الإعلامي تامر أمين: «الدفاع عن البلد وعن الرئيس وعن مؤسسات الدولة وخصوصًا الجيش مش تطبيل، وشرف وليس تهمة»، مؤكدًا أن الجرأة على هدم البلد ومؤسساتها ليست بطولة.