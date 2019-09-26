شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الهند: ضاعفنا حصة مصر من المِنح تأكيدًا لقوة العلاقات بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفیر الهندي بالقاهرة، راهوال كواليشيرايت، إن الهند ضاعفت حصة مصر من المنح التی تقدمها سنویًا نظرًا للعلاقات التاریخیة التی تربط بین شعبی البلدین، مؤکدًا رسوخ تلك العلاقات فی مختلف المجالات وخاصة فی مجال التعلیم العالی وتکنولوجیا المعلومات.

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وأضاف، فی تصریحات على هامش الاحتفال ببرنامج التعاون الفنی والاقتصادی بين الهند ومصر، أن بلاده ترغب فی نقل خبراتها إلی الأشقاء فی مصر، وكانت سفارة الهند بالقاهرة احتفلت مؤخرًا بمقر السفارة بالذكرى الخامسة والخمسين على تدشين برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (آيتك).

وشارك في الاحتفالية الخريجون من الدورات المختلفة من برنامج (آيتك) وبرنامج منح منتدى الهند-أفريقيا والمنح الدراسية الصادرة عن المجلس الهندي للعلاقات الثقافية ومنح الزمالة الخاصة ببرنامج سي.في.رامان للزمالة الدولية، وذلك بهدف تبادل الخبرات فيما بينهم عن فترة التدريب في الهند.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، شارك أكثر من 1000 مصري في هذه البرامج التدريبية المتنوعة التي تلقى طلبًا متزايدًا.