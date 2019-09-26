شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقى الأديان «هنا نصلى معًا» في دورته الخامسة بمجمع الأديان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق ملتقى الأديان في دورته الخامسة تحت عنوان «هنا نصلى معاً» بمجمع الأديان، الذي أقامه الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الـ12 ضمن فعاليات المهرجان.

ولاقت الدورة الخامسة لملتقى الأديان نجاحاً كبيراً، حيث شارك فيها مجموعة من الدول إلى جانب مصر وهى «بنجلاديش- كونغوكنشاسا- المغرب- رومانيا- الأردن- كونغوبرازفيل- اليونان- تنزانيا- الجزائر- اثيوبيا-- فرنسا- البوسنه- السودان- باكستان- اندونسيا» حيث شدا الجميع في قداس صوفى كونى، تناغمت فيه الأصوات وتوحدت لتؤكد على لحظة التواصل الإنسانى وعمق مفهوم الأديان بمعناها الكونى، لتخلق عالماً أوسع أفقاً وأكثر رحابة من خلال معزوفة أكدت أن الروح والوجدان النابعان من جوهر الأديان قادران على العيش في وطن بلا حدود وترسيخ أسس التعايش وإبراز سماحة الأديان والحوار الحضارى بين أتباعها، وإعلاء قيم المواطنة والعيش المشترك.

جدير بالذكر أن الدورة الخامسة لملتقى الأديان أقيمت تتويجاً لنجاح المشروع الذي أقامه الفنان انتصار عبدالفتاح بسانت كاترين لمدة ثلاث سنوات متتالية ثم انتقل في دورته الرابعة والخامسة لمجمع الأديان بالقاهرة.