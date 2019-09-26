شكرا لقرائتكم خبر عن سامح الصريطي عن «الكباريه السياسي»: «افتقدناه.. ده أمر مسلي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الفنان سامح الصريطي، إن مصر في حاجة إلى كل ألوان الفن، مشيرًا إلى أنها افتقدت المسرح السياسي الساخر «الكباريه السياسي»، حيث يقدم القضية السياسية بشكل محبب إلى النفس، ويكشف الكثير من المواقف والأشياء.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج «رأي عام»، عبر شاشة «TEN»، أن الكباريه السياسي عندما يقدم بواسطة العرائس، فإنه يأخذ بعدًا توثيقيًا ويقدم الشخصيات السياسية بشكلها الكاريكاتوري الحقيقي، ما يعرف المشاهدين بهذه الشخوص، ويعتبر أمرًا باعثًا على التسلية.
في السياق نفسه، أكد «الصريطي» أنه ليست هناك أي رسالة فنية أو إعلامية محايدة، مشددًا على أهمية الموضوعية، وذلك من خلال تقديم المواقف بشكل ساخر يحقق ما يريده وينحاز المشاهد له: «مش عيب أعلن إني منحاز لكن لازم يكون فيه موضوعية».
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