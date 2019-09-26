شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب جبرائيل: «أقباط مصر لم ينسوا ما فعله الإخوان.. والسيسي تاج راسنا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور نجيب جبرائيل، مستشار الكنيسة القبطية، إن القنوات الإخوانية بثت مقاطع فيديو عن نزول الأقباط مع الإخوان، غدًا الجمعة، واصفًا ذلك بالنكتة والمزحة وهو كلام يثير الاشمئزاز.
وأضاف جبرائيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أقباط مصر لم ينسوا حرق كنائسهم على يد عناصر الإخوان.
وكشف الدكتور نجيب جبرائيل، مستشار الكنيسة القبطية، أن الأقباط مع المسلمين خلف القيادة السياسية في 30 يونيو 2013 مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويوم 3 يوليو 2013 أيضا.
وأكد الدكتور نجيب جبرائيل أن، غدا الجمعة، سيكون ملحمة وطنية لن تقل عن 30 يونيو 2013، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من زار الكاتدرائية لأول مرة منذ 60 عامًا قائلًا: «الرئيس السيسي تاج راسنا ووضع روحه على كفيه».
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