شكرا لقرائتكم خبر عن رائدة الرسوم المتحركة في مصر: نفتقد المسرح السياسي الساخر على الشاشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت الإعلامية شويكار خليفة، رائدة الرسوم المتحركة في مصر، عن إعجابها الشديد بالمسرح السياسي الساخر «ورا الستارة»، والذي يُجسد شخصيات فنية وسياسية بشكل كرتوني محبوبة للجماهير، موضحة أن مثل هذه البرامج نفتقدها في مصر والوطن العربي، حيث إن الشعب المصري معروف بالسخرية، «ساعات بنتريق على نفسنا حتى».

وأضافت «خليفة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أن مثل هذا المسرح حقق أشياء ليست موجودة، وللأسف لا أحد ينتبه لمثل هذه الأعمال، ويجب عرضها على شاشات التليفزيون من أجل مشاهدة أكبر عدد من المواطنين له.

وتابعت: «المسرح استدعى شخصيات محبوبة بإفيهات عظيمة، وشخصيات سياسية معروفة وفنية، ومن الممكن أن تكون طريقة من الطرق أن نوصل للمواطنين معلومات أو إيضاح فكر معين، لأن مثل هذه المسرحيات الساخرة تزيد من وعي المواطنين، في ظل المؤامرات التي تتعرض لها مصر».