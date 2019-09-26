شكرا لقرائتكم خبر عن آخر سفير مصري في أنقرة يكشف سبب تصريحات أردوغان المستمرة ضد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عبدالرحمن صلاح، آخر سفير مصري في تركيا، أن استدعاء مصر للقائم بالأعمال التركي يهدف إلى تقديم احتجاج حول تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شؤون مصر الداخلية.

وأشار السفير عبدالرحمن صلاح، في تصريحات لـRT، إلى أن الاستدعاء تم على خلفية القبض على أشخاص يحملون الجنسية التركية يدعون للتظاهر في مصر.

ونوه بأن تصريحات أردوغان حول وفاة مرسي ما هي إلا محاولة للحفاظ على البقية الباقية من مؤيديه من الإسلاميين داخل المجتمع التركي، موضحا أن أردوغان نصب نفسه «خليفة للمسلمين»، وأصبحت تعليقاته على كل الدول وليس مصر فقط.