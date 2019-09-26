شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: استمرار التحقيق مع 1000 متهم بالتظاهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، استمرار التحقيق مع 1000 من المقبوض عليهم خلال مظاهرات الجمعة الماضي، بتهم التظاهر والتحريض على التظاهر دون الحصول على الموافقات اللازمة. بيان النائب العام بيان النائب العام بيان النائب العام بيان النائب العام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام: استمرار التحقيق مع 1000 متهم بالتظاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.