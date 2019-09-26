شكرا لقرائتكم خبر عن عادل حسان: رسالة العرض المسرحي الساخر «ورا الستارة» وصلت للمشاهدين بوضوح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عادل حسان، مدير مسرح الشباب بوزارة الثقافة، إن تجربة «ورا الستارة»، وهو مسرح سياسي ساخر تتميز بالذكاء الشديد، سواء من أول اختيار الشخصيات التي تم توظيفها في هذا العمل أو المحتوى ذاته، موضحًا أن دائما ما يكون الشكل الساخر هو من يؤتي ثماره في التأثير لدى الشعب المصري، خاصة عند استحضاره لشخصيات مثل محمود عبدالعزيز أو عادل إمام أو يونس شلبي.

وأضاف «حسان»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»: «الشخصيات دي من أول ما الإنسان بيشوفها بنستدعي وقتها على طول مجموعة من الضحك والإفيهات، فهو وفر 80% من المجهود، وبعدين إحنا بيقولوا علينا شعب ابن نكتة، الأسرع ليه في الجذب هو النكت».

وأشار إلى أن رسالة «ورا الستارة» وصلت للمشاهدين بوضوح، وتعتمد على شخصيات سياسة سواء حالية أو سابقة وسواء على قيد الحياة أو راحلة، بشكل كوميدي على هيئة كارتون.