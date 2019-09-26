نائب محافظ القاهرة يناقش حل مشاكل الصرف الصحى بالمطرية ويتفقد شوارع المرج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية مع مندوبى شركة الصرف الصحي والجهاز التنفيذى والمقاولون العرب، لمناقشة مشاكل الصرف الصحى بالمطرية. وتم عقد الإجتماع بحى المطرية بحضور، صادق عبد المقصود رئيس الحى وتم مناقشة مشاكل الصرف الصحى بالمطرية ومتابعة أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بشارع المطراوى بجوار منطقة شجرة مريم وحل مشاكل نقل المرافق والتوجيه بسرعة الإنتهاء من الأعمال. Advertisements وفى سياق أخر تفقد المهندس إبراهيم صابر، نائب شوارع حى المرج حيث أجرى جولة تفقدية يرافقه اللواء على عبد الله رئيس الحى، بشارع الشهيد بالمرج، والذى يتم رصفه حالياً ورفع كفاءته بمعرفة مديرية الطرق بالمحافظة بطول 3 كيلو متر مع إعادة صيانة الإنارة بمعرفة حى المرج.

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