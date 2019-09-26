شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ابن عم تميم يكشف تناقضات أمير الإرهاب فى الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، التناقضات التى يعانى منها تميم بن حمد أمير قطر، ناشرا فيديو يكشف كيف تناقض أمير قطر مع نفسه بشأن عدم تدخله فى الشأن الليبى.

وقال ابن عم تميم بن حمد ، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":"يزعم تنظيم الحمدين الإرهابي أنه لا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول.