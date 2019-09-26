اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%.

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