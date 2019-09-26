شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حرس أردوغان يعتدون بوحشية على المتظاهرين أمام السفارة التركية بواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عرض الإعلامى وائل الإبراشى، فيديو يكشف اعتداء حرس الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بوحشية على المتظاهرين ضده أمام السفارة التركية فى واشنطن.

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وعلّق الإبراشى، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، "هذه المظاهرات لا يمكن تذيعها قناة الجزيرة، هذه مظاهرات أمام السفارة التركية فى واشنطن، وأخرى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، والتى تندد بالقمع فى تركيا".

وتابع الإبراشى،"هل تستطيع قناة الجزيرة عرض هذه المشاهد؟.. أما أنت معنى بالقضايا، ما عندك قاعدة عسكرية أمريكية فى قطر، تستطيع أن تعمل مجموعة من التقارير تصف حكام قطر بالخزى والعار، عندهم قاعدة عسكرية أمريكية يُقتل منها عرب، متقوليش قناة الجزيرة وسيلة إعلامية، والتعامل المادى المشبوه مع قناة التنظيم الدولى للإخوان خسة وبيع للأوطان ويجب أن يتوقف".