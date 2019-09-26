شكرا لقرائتكم خبر عن «جاهزة يا حاجة».. 6 أخطاء كشفت «فبركة» مكملين الإخوانية لمشهد تناول سيدة لطعام من القمامة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - «جاهزة يا حاجة.. جاهزة يابني»، المشهد يتكرر مجددا، ولكن هذه المرة عبر قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، والتي اختلقت فيديو يظهر سيدة تتناول الطعام من داخل صندوق قمامة.

إعلام جماعة الإخوان الإرهابية يواصل تزييف الحقائق، وبث الشائعات حول الأوضاع المعيشية للمصريين، ونقل صورة غير حقيقة لإعلام الخارج بتصدير مشهد مجاعة المصريين وبحثهم عن الطعام داخل صناديق القمامة، فمقطع الفيديو الذي تم نشره تحت عنوان: «مشهد يدمي القلب»، بتعليق صوتي لمصور الفيديو يدّعي أن الدولة المصرية تترك مواطنيها جياع يبحوث عن طعامهم من القمامة.

ولأن جماعة الإخوان الإرهابية تفتقر الإبداع والفكر حتي في تزييف الحقائق، وقعوا في 6 أخطاء أثناء تصوير هذه السيدة التي تبدو علي هيئتها أنه ترتدي زي لا يتناسب مع الصورة التي صدّرتها قناة الإخوان، وكان واضحاً أنها مأجورة لتصوير هذا المشهد.

وإليكم الأخطاء:

النظر إلى الكاميرا

نظرت السيدة أكثر من مرة للكاميرا التي تصورها، وحاول المصور معالجة خطأ السيدة، بأنها تتلفت حولها كسوفاً من أن يشاهدها أحد، على الرغم أنها في شارع عمومي.





الكيس نضيف يا حاجة

2- الكيس البلاستيك الذي تناولت منه السيدة الطعام يبدو في هيئتة أنه جديد ولا توجد عليه أثار بقايا طعام أو ثار قمامه مما يدل علي أنه وضع حديثاً بطريقة معينة، كما أن الخبز الظاهر منه طازج وغير متناول من قبل وليس به آثار بقايا طعام.

3- داري الطبق يا هانم

الشخص الذي قام بإلقاء كيس قمامه أسود داخل الصندوق أثناء تناول السيده الطعام وقامت بفتحه وأخرجت منه طبق بلاستيك مثل أطباق تجهيز الوجبات السريعة بالمطاعم الكبري ظهر نظيف ولم يستخدم من قبل.

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4- أنهت السيده مشهد تناولها الطعام في دقيقة ونصف وتركت الكيس البلاستيك ونظرت للكاميرا ثم عاودت تجسيد المشهد مرة أخري، وكأنها تلقت تعليمات بمواصلة التمثيل لتعاود وتأكل من نفس الكيس مرة أخرى، الذي لم يتغير ولم تحاول السيدة خلال المشهد البحث عن طعام داخل صندوق القمامه بل استهدفت هذا الكيس بعينه وكأنه وضع في بداية الصندوق لذوم التمثيل.





5- السيدة ترتدي دبلة ذهب وكان ملحوظاً ذلك اثناء تركها الكيس وتناولها الطعام .





تناولت في نهاية المشهد دجاجة مشوية في مشهد مدتة 2:25 دقيقة فهل يعقل أن يلقي شخصاً نصف دجاجة في صندوق القمامة، فالطبيعي يتخلص من عظام الدجاج وليس نصف أو ربع دجاجة كانت تتناوله تلك السيدة.



