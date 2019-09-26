شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.."مباشر قطر" تكشف مخططات مثلث الشر بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما يبدو للمتابع للوهلة الأولى أن ثلاثى الشر الإخوانى القطرى التركى، كل منهم مختلف عن الآخر ولديه عزف منفرد لمخططاته، فكيف اجتمع الثلاثة عازفين أنشودة فتنتهم وإرهابهم بالشرق الأوسط؟.

ووفق تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، فإن ماهر فرغلى الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، أكد أن الهدم هو العنصر المشترك بين أيديولوجيات الإرهابيين الثلاثة، فتنظيم الإخوان الإرهابى يطبق أفكار سيد قطب القائمة على أن المجتمع جاهل ولا بد أن ينهار وستهدمه الجماعة وتعيد بناء مجتمعها العشائرى المنتمى لأفكارها .

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وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية،"أما الديكتاتور التركى أردوغان فإن أحلامه بمشروع الخلافة التركية المترامية الأطراف لن تلامس أرض الواقع، طالما كانت هناك دول قوية فى المنطقة العربية، فأخذ يعمل على الهدم فى عدد من البلاد سعيا لمطلبه"، مؤكداً أن عنصر الهدم لم يغب أيضا عن الأحلام المنفردة لتميم الإرهاب، حيث يتخذه وسيلة لمحاولة السطوع بين الدول العربية،عن طريق تفتيت هذه الدول تنفيذا لمشروع الشرق الأوسط الكبير.

وختم تقريرمباشر قطر، "هو الهدم إذًا الذى وحد مخططات مثلث الشر الإخوانى – التركى – القطرى ؛ لينفثوا نيرانهم وسمومهم فى الجسد العربى، ويطالوه بالتمزيق، غيرعابئين بما سببته أصابعهم من جراح تحتاج لسنوات كثيرة لتضميدها".