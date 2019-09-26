مرور الجيزة: تحويلة مرورية في المهندسين لمدة 12 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق دوران شارع البطل أحمد عبدالعزيز مع شارع جامعة الدول العربية لمدة 12 ساعة؛ لتنفيذ أعمال إصلاح خط مياه (طوارئ) أسفل الدوران. تبدأ الأعمال في تمام الـ 12 صباح السبت المقبل وتنتهى في الساعة 12 ظهر نفس اليوم. وناشدت الإدارة قائدي المركبات الدوران من شارع جامعة الدول العربية والعودة مرة أخرى إلى شارع البطل أحمد عبدالعزيز. وتهيب الإدارة بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية الموجودة بمحيط الأعمال؛ لتجنب أي ازدحام مروري.

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