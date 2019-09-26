"إحنا الفراعنة".. الداخلية تهدي الشعب المصري أغنية جديدة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية أغنية جديدة تحمل اسم "إحنا الفراعنة"؛ تظهر خلالها بطولات الشعب المصري على مر العصور بداية من العصر الفرعوني. وتبرز الأغنية دور المواطن المصري في انجازات الدولة على مر العصور، وكذا دوره في عملية التنمية والانتاج.

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