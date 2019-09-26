برلماني: طرح التموين أسماك بأسعار مخفضة يخدم محدودي الدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن طرح وزارة التموين "أسماك مستوردة" بأسعار مخفضة، دليل على اهتمام الحكومة بمحدودي الدخل.
وأضاف "تمراز"، فى بيان اليوم الخميس، أن قيام الشركة المصرية لتسويق الأسماك، بتخفيض سعر بلطي أسوان إلى 21 جنيها، والماكرين لـ25 جنيها بدلا من 30 جنيها، خطوة مهمة وتساهم في توفير السلع بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن السلع المستوردة، يعتمد عليها بشكل أساسى المواطنين محدود الدخل، وهو الأمر الذى اعتمدت عليه وزارة التموين، حتى لا ترهق الأسرة المصرية، عندما قامت الوزارة بتوفير اللحوم والدواجن والأسماك المستوردة، بكميات سدت العجز الموجود في الأسواق مما ساهم في مواجهة الاحتكار وانخفاض الأسعار.
وأكد وكيل لجنة الزراعة، أن مجلس النواب، يدعم تحركات الشركة المصرية للأسماك، فى توفير الأسماك المستوردة، لمساعدة كافة المواطنين في الحصول على السلع الغذائية كلا حسب مقدرته قائلا :"الأسماك المستوردة يعتمد عليها محدودى الدخل وهي خطوة مهمة".
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