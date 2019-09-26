الحكومة تنفي 11 شائعة خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، والذي تضمن نفي 11 شائعة وأخبار مغلوطة انتشرت خلال الأيام الماضية.

ويرصد الخليج 365 رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على 11 شائعة تم تداولها خلال الفترة الماضية:

ارتفاع أسعار المنتجات البترولية

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن زيادة أسعار المنتجات البترولية تأثرًا بتراجع إنتاج النفط عالميًا، أمر غير صحيح.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن السعر الرسمي المعلن من قبل الوزارة لأسعار المنتجات البترولية محليًا كما هو ولم يطرأ عليه أي زيادات جراء التراجع في الإنتاج العالمي للبترول.

زيادة ضريبة الدخل

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن حول زيادة ضريبة الدخل في مشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد، أمر غير صحيح.

وأوضحت وزارة المالية، أن القانون الجديد لا يتضمن فرض أي زيادة جديدة في قيمة الضريبة، والهدف من إعداد القانون عدم إجراء مزيد من التعديلات على القانون الحالي، وذلك بهدف إزالة غموض بعض المواد وتبسيط الإجراءات وميكنتها.

حذف غير المستحقين للتموين من الخبز

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن حذف غير المستحقين للسلع التموينية من منظومة الخبز، أمر غير صحيح.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ما يتم تداوله حول هذا الشأن عار من الصحة، مشددة على أنه لا توجد نية لحذف أي مواطن من منظومة الخبز، كما أن المحددات التي وضعتها الوزارة لحذف غير المستحقين يتم وفقًا لها حذف الأشخاص من بطاقة السلع التموينية فقط وليس من بطاقة الخبز.

وقف استقبال طلبات التظلم للمحذوفين من التموين

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن وقف استقبال طلبات التظلم للمحذوفين من التموين، أمر غير صحيح.

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن ما يتم تداوله حول هذا الشأن عار من الصحة، مؤكدة أنه تم إعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين من البطاقات التموينية خلال المرحلة الرابعة اعتبراًا من 19 سبتمبر الجاري وحتى نهاية أكتوبر المقبل.

فساد تطعيمات الحصبة بالمدارس

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن فساد تطعيمات الحصبة والحصبة الألمانية بالمدارس، أمر غير صحيح.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن كافة التطعيمات بالمدارس سليمة وآمنة ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتم اجتيازها لاختبارات الهيئة القومية للرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات.

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فرض غرامات على المواطنين حال تعطل النظام الإلكتروني لتحصيل المدفوعات الحكومية

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن فرض غرامات على المواطنين حال تعطل النظام الإلكتروني لتحصيل المدفوعات الحكومية، أمر غير صحيح.

وأشارت وزارة المالية، إلى أن المواطنين يسددون تكلفة الخدمة فقط دون أية رسوم إضافية حال حدوث عطل لنظام المدفوعات الإلكتروني في أي جهة حكومية.

انتشار أجبان غير صالحة للاستهلاك بالأسواق

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن انتشار أجبان غير صالحة للاستهلاك بالأسواق، أمر غير صحيح.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن كافة منتجات الجبن المتداولة بالأسواق آمنة وصحية تمامًا ومطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية، وذلك وفقًا للعينات التحليلية للمنتج من قبل الجهات الرقابية المختصة.

إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من أماكن بعينها

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من أماكن بعينها، أمر غير صحيح.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه لم تصدر أية قرارات تتعلق بهذا الشأن، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المدارس التي تجبر أولياء الأمور على شراء الزي من أماكن بعينها.

امتناع المدارس عن تسليم الكتب دون دفع المصروفات

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن امتناع المدارس عن تسليم الكتب دون دفع المصروفات، أمر غير صحيح.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أصدرت تعليمات تلزم كافة المدارس على مستوى الجمهورية بتسليم جميع الكتب للطلاب دون أي شروط أو تمييز.

انتشار أسماك نافقة بأسواق الإسكندرية

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن انتشار أسماك نافقة بأسواق الإسكندرية، أمر غير صحيح.

وقالت محافظة الإسكندرية، إنه فور تداول تلك الأنباء تم تشكيل حملات تفتيشية وإجراء مسح شامل للأسواق، ولم يتم رصد وجود أية أسماك نافقة بالأسواق داخل المحافظة.

رفض جامعة القاهرة تسكين الطلاب الجدد بالمدن الجامعية

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن رفض جامعة القاهرة تسكين الطلاب الجدد بالمدن الجامعية، أمر غير صحيح.

وأكدت جامعة القاهرة، الانتهاء من تسكين جميع الطلاب المستوفين لشروط القبول، مع استمرار التقدم لتنسيق القبول للمدن الجامعية حتى 15 نوفمبر المقبل.