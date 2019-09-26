دورات تدريبة للأطفال وورش بمركز طلعت حرب الثقافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:
ينظم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، مجموعة من البرامج التدريبية للأطفال من 6 إلى 15 سنة في مجالات اللغة واستخدام الحاسب الآلي والثقافة العلمية.
يقدم المركز دورات تدريبية في مجالات: اللغة الإنجليزية، تبسيط العلوم، الحاسب الآلي والشطرنج بالتعاون مع مجموعة من المتخصصين، بالإضافة إلى الورش الفنية التي يقيمها المركز لاكتشاف مواهب الأطفال ورفع الذوق الفني لديهم.
تقام الدورات أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك استمرارًا لدور قطاع صندوق التنمية الثقافية في تنمية مهارات الأطفال من خلال مراكز الإبداع التابعة له.
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