مصر تخطف الأنظار في مشاركتها الأولى بمعرض نيروبي للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

شاركت الدكتوره إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والوفد المرافق لها في افتتاح فعاليات الدورة الـ22 من معرض نيروبي الدولي للكتاب بكينيا، والمقام بقاعة المؤتمرات.

وافتتحت "عبدالدايم"، الجناح المصري الذي خطف الأنظار بما يحتويه من 220 عنوانا من إصدارات الهيئة العامة للكتاب بالإضافة إلى مستنسخات من برديات فرعونية وبانوراما صور فوتوغرافية لمعالم السياحية والحضارية للوطن.

حضر الافتتاح خالد الأبيض سفير مصر بكينيا ولورانس نجاجي رئيس مؤسسة الناشرين الكينيين ورئيس معرض نيروبي الدولي للكتاب والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من كبار الناشرين بكينيا ثم تفقدت وزيرة الثقافة أجنحة المعرض باعتبارها ضيف الشرف لهذه الدورة.

وخلال كلمته ثمن لورانس نجاجي المشاركة الأولى لمصر في معرض نيروبي الدولي للكتاب بنسخته الـ22، وعبر عن بالغ سعادته بتواجد وزيرة الثقافة المصرية، مشيرًا إلى أهمية مصر ودورها الرائد والمحوري في مختلف مجالات الثقافة قائلا "مصر هي الأب الروحي للكتاب".

وأشار إلى الاستفادة من التجربة المصرية من خلال نقل معرض نيروبي هذا العام إلى قاعة ساريت سنتر بعد أن كان يقام في أماكن غير مناسبة لقيمته الأدبية والثقافية.

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واشاد نجاجي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وبالمظهر الحضاري بعد نقله إلى مركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس، موضحًا أن صناعة الكتاب بكينيا تواجهها العديد من التحديات لكنهم يعملون على تطوير هذه الصناعة لتحقيق أهدافه والتحفيز على القراءة والاطلاع، مؤكدًا أن المعرض يضم 85 جناح عرض منها 70 محلية و15 دولية.

من جانبها أعربت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عن سعادتها البالغة بزيارتها الأولى لدولة كينيا والتي جاءت في مناسبة تعد بمثابة ملتقى الحضارةِ والثقافة ومكان تجمع الفكرِ والإبداع.

واكدت "عبدالدايم"، أن معرض الكتاب بنيروبي، يُعدُّ تَدشينًا للمشاركة المصرية الأولى في هذا الملتقى الهام ونُقطةَ انطلاق في العلاقة الثقافية المصرية الكينية، تلك العلاقة التي تعد استكمَالاً لعلاقات تاريخية، ممتدة وعريقة بين البلدين

واشارت إلى أن نهر النيل الذي يعد شريان حياة يربط بين جذورنا ويوحد مستقبلنا كما يحمل الحياة من المتبع، كينيا المصب لمصر ويحمل الحب من المصب إلى المنبع كينيا.

ولفتت وزيرة الثقافة، إلى توجه مصر نحو عمقها الإفريقي باعتباره عنصر أصيل في سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي كل اهتمامه للتعاون الإفريقي والتنمية الأفريقية، خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ولا يدخر وسعا لتحقيق الفوائد الكبرى للقارة الأفريقية بما فيها مصر وهو الأمر الذي يجب أن يؤسس مشهدًا ثقافيا وإبداعيا أفريقيا جديدا.​