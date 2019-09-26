مصر | المشدد 3 سنوات لتاجر سيارت وبراءة زوجته في قضية تزوير بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 3 سنوات لتاجر سيارت وبراءة زوجته في قضية تزوير بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 3 سنوات على صاحب معرض سيارات وبراءة زوجته من قضية تزوير عملات نقدية.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وأعضاء هيئة هما علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي سالم ومحمد أحمد رشد وأمانة سر، ممدوح غريب وعبدالمجيد حلمي.

وتعود التفاصيل إلى تلقي النقيب أحمد مصلح حسانين معاون مباحث بقسم شرطة البساتين، بلاغا يفيد بقيام المدعو "صلاح.ع.م" 61 عام تاجر سيارات، بتزوير العملات الورقية والمتاجرة فيها.

وبالتعامل مع البلاغ المذكور، أثبتت التحريات السرية صحة ما جاء في البلاغ المقدم، وبالحصول على إذن من النيابة العامة، وبعمل كمين للمتهم، تم مداهمته وهو يسوق سيارتة متجة الى مكان عمله، وبتفتيشه تم العثور معه على عدد 28 ورقة من فئة 200 جنية مزورة و 2 ورقة من فئة 100 دولار وتم القبض عليه وتم التحفظ على المضبوطات .

وأوضح للنقيب أحمد حسانين، أنه يدير تجارة لتزوير المبالغ المالية بشقتة الخاصة، وبمداهمة الشقة تم العثور على الاوراق التى يتم استخدامها جاهزة للطبع ومبلغ 30 الف جنية، ومبالغ مزورة من فئة ال 200 وال 100 وال 50 مزورة وتم العثور على ماكينات طباعةو ومكينات تقطيع وتسخين فتم مصادرة الادوات وتم القبض على زوجتة ايضا كشريك له فى عملية التزوير.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، أقر بأن بحيازته المضبوطات والاتجار فى العملات النقدية المزورة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية الازمة.

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كما قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 3 سنوات لشخصين والمشدد 7 سنوات لهارب، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية، لقيامهم بتزوير رخص سيارات ملاكي وعقود بيع بالبساتين.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وأعضاء الهيئة هما علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي سالم ومحمد أحمد رشد وأمانة سر، ممدوح غريب وعبدالمجيد حلمي.

وتعود البداية، عندما قام المقدم طارق أحمد حلمي، رئيس وحدة تراخيص مرور البساتين بالكشف على سيارة ملاكي من نوع "BMW" أتى بها السائق الخاص لرئيس مجلس إدارة شركة خاصة، ففوجي النقيب أن السيارة تحمل تراخيص مزورة ولوحة معدنية مزيفة، فقام على الفور بالقبض على السائق ومتابعة التحقيقات.

وبمتابعة التحقيقات تبين الى قيام الى كل من "محمد.أ.ش" 29 عام موظف بشركة بترول و"أحمد.م.م" 26 عام سائق و"على.ع.ع" عاطل هارب، بالاتفاق بين الأول والثانى بالقيام بتقليد خاتمي شعار الجمهورية المنسوب صدورهما إلى" وحدة مرور البساتين، ومكتب شهر عقارى شبرا الخيمة " والاتفاق بين الاثنين والاخير بتزوير رخصة سيارة منسوبة لوحدة مرور البساتين وعقد بيع ذات السيارة منسوب صدوره لمكتب شهر عقاري بشبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للقبض على المتهم الأول بأشراف العقيد عمرو محمد فتحى مفتش بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامه، وبعد القبض عليه وبمواجهته بالتهمة المنسوبة اليه، أقر بقيامه بتزوير الاوراق الرسمية وادل على شركائه فى الجريمة وكيف تم تزوير الاوراق فتم القبض على المتهم الثاني وهروب المتهم الثالث.

فتم الحكم عليه غيابيا، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.