مصر | "ذبح وهتك عرض وطعن".. 5 جرائم دموية خلال يومين بحلوان والمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ذبح وهتك عرض وطعن".. 5 جرائم دموية خلال يومين بحلوان والمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

5 جرائم بشعة شهدتها منطقة حلوان جنوب القاهرة فى يومين من قتل واغتصاب ومشاجرة وترصد "الخليج 365"، تلك الجرائم خلال السطور القادمة:

ربة منزل شرعت فى قتل شاب ذبحا

شهدت منطقة المعصرة واقعة بشعة أثارت ذعر الأهالى والأطفال، حيث قامت ربة منزل بالشروع في قتل شاب ذبحا بسبب لهو الأطفال، وقاما قسم شرطة مباحث المعصرة إخطارا بقيام ربة منزل بالشروع في قتل شاب ذبحا عن طريق زجاجة مكسورة. وعلى الفور تم الانتقال الى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة شاب بذبح قطعى بالرقبة وفى حالة حرجة على يد ربة منزل جارته بسبب قيامه بالتعدى على طفلها الصغير أثناء لهوه مع الأطفال في المنطقة،وقاما الأهالى بأستدعاء سيارة الاسعاف وتم نقله، وتم ضبط المتهمة وإلقاء القبض عليها وبمواجهتها أعترفت بالواقعة وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

مسن يهتك عرض طفل



كما شهدت أيضا منطقة حلوان حادثة ماساوية حينما تجرد مسن من المشاعر الانسانية وقاما بهتك عرض طفل جاره، حيث تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من عامل، يفيد بتعرض نجله ويدعي "أحمد. ن"، 11 سنة، ومقيم بدائرة القسم، لهتك العرض على يد جارهم المسن ويدعى "حسين. م"، ومقيم بالمساكن الاقتصادية، حيث قام المتهم باستدراجه والاعتداء عليه جنسيًا، وباعداد الاكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وإلقاء القبض عليه وبمواجهته بالواقعة المنسوبة إليه أقر بها وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

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عاطل يقتل سائق توكتوك بسبب فتاة

منطقة المعصرة مشاجرة بين عاطل وسائق توك توك أدت الى مقتل أحدهما، حيث تلقي قسم شرطة المعصرة بلاغا بنشوب مشاجرة بين سائق توك توك وعاطل أدت الى مقتل سائق التوك توك، وبالفحص تبين نشوب المشاجرة سبب معاكسة إحدى الفتيات وسقوط شاب يدعى "عبدالظاهر.ش" 20 سنة سائق توك توك، مقيم بدائرة القسم مصاب بطعنتين، وتوفى على إثرها داخل مستشفى قصر العيني، وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه حاول التحرش ببائعة بخور وإرغامها على استقلال التوك توك بصحبته، فتصدى له المتهم ونشبت بينهما مشاجرة أسفرت عن مقتل السائق، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

عاطل يطعن جاره بسبب إلقاء القمامة

وشهدت منطقة حلوان حادثة مأساوية مشاجرة بين جيران بسبب القاء القمامة أدت الى مقتل أحدهما بسلاح أبيض " سنجة" حيث تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة قسم حلوان، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين "صبحي. ي" توفى إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالفخذ الأيمن وقطع بالشرايين، و"محمد. ح" نجار، وذلك بسبب خلافات حول الجيرة، قيام زوجة كل منهما بإلقاء القمامة أمام للشقة سكن الأخرى تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير بسلاح أبيض "سنجة" محدثا إصابته بجرح قطعى في الفخذ الأيمن أدى إلى قطع الشرايين وأدوات بحياته في الحال،وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

مصرع طفل تحت عجلات سيارة ملاكى

وفى منطقة المعصرة لقي طفل مصرعه بالعقد الاول من العمر تحت عجلات سيارة ملاكي مسرعة بمنطقة الكهرباء وعلى الفور تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الطفل المتوفى، وتمكن قوة من القسم من ضبط المتهم، وأخطر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بالواقعة، وتباشر النيابة العامة استكمال التحقيقات.