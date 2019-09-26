مصر | تفاصيل جديدة حول قتل شاذ جنسيا لمجذوب بالواحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة حول قتل شاذ جنسيا لمجذوب بالواحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول قتل مجذوب، بعد تقييد يديه وقدميه بمنطقة الواحات، وتبين أن المتهم إستدرج المجني عليه لمغسلة سيارات مهجورة بنطاق قسم الواحات، وبمحاولته ممارسة الشذوذ الجنسي معه، رفض المجذوب، مما دفع المتهم لتقييده، والتعدي عليه بالضرب، وحاول ممارسة الشذوذ الجنسي معه وهو مقيد، مع إستمرار التعدي عليه بالضرب، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته بكدمات متفرقة بالجسم.

وبينت التحريات أن المجني عليه مربض بـ "السكري"، وأن المتهم سبق سجنه في قضية مخلة بالشرف، "لسه خارج من السجن".

كان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة مجذوب، ملقى بقطعة أرض فضاء بنطاق قسم شرطة الواحات، بمحافظة الجيزة، وتبين أن شاذ جنسيا وراء قتله، لرفضه ممارسة الشذوذ الجنسي معه، وتمكنت القوات من القبض عليه، وإقتياده إلى ديوان القسم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم هيثم سكر رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الواحات، من شرطة النجدة، بالعثور على جثة مجذوب بمنطقة نائية من السكان بنطاق القسم.

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وعلى الفور إنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الجريمة، ومعرفة ظروفها ودوافعها، وعثر على جثة "زهير"، في العقد الخامس من عمره، " مجذوب"، مصاب بكدمات متفرقة بالجسد، ومقيد اليدين والقدمين، والتعدي عليه بالضرب، مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط مرتكبيها.

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام إلى أن وراء إرتكاب الجريمة يدعي سيد، 29 سنة، شاذ جنسيا، ومعتاد على ممارسة الشذوذ الجنسي مع الرجال والأطفال، وسبق إتهامه في عدة قضايا هتك عرض، وقيد يدي ورجلي المجني عليه، وتعدي عليه بالضرب، لرفضه ممارسة الشذوذ الجنسي، كما توصلت القوات إلى مكان المتهم بارتكاب الجريمة.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد يحيي زغلول مفتش مباحث الواحات، من القبض على المتهم وإقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.