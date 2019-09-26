أخبار مصر | نائب رئيس الوفد: أشاهد عراقة الحزب في وجوه الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس الوفد: أشاهد عراقة الحزب في وجوه الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طارق سباق، نائب رئيس حزب الوفد، إنه عضو في حزب الوفد منذ 1983 بعد مؤتمر السعيدية الذي كان يدل على عظمة الوفديين من أسوان إلى الإسكندرية.

جاء ذلك خلال المحاضرة الأولى لمعسكر شباب الوفد بعنوان "حزب الوفد بين الفكر والتطبيق"، والمقام في فندق "دوم مارينا" بمدينة العين السخنة، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، والمنعقد على مدار ثلاثة أيام.

وأشار "سباق" إلى أن هذا المؤتمر كان يعقد على ملعب مدرسة السعيدية الثانوية وكان من المقرر أن يبدأ بخطاب الزعيم فؤاد باشا سراج الدين وبالفعل ألقى زعيم الوفد الخطاب ووصل إلى المنصة بشكل صعب تجاوز النصف ساعة بسبب كمية الحشد من الجماهير التي حضرت المؤتمر، موضحا أنه في هذا اليوم أعلن عودة الوفد للحياة السياسية.

وذكر "سباق" أنه تعلم من الزعماء والقيادات الوفدية كل ما هو جديد ونجح فؤاد باشا في انتخابات مجلس الشعب عام 1984، ولولا غياب الديمقراطية لحصد الوفد على الأغلبية في هذه الانتخابات، لافتا إلى أنه بعدما قال فؤاد باشا سراج الدين خطابه الشهير في نقابة المحامين إنه سوف يعيد تشكيل الوفد، حمل أهالي الإسكندرية سيارته ما يؤكد أن الوفد كان مريض وليس ميت وبالفعل عاد الوفد إلى الحياة السياسية وكان للوفد هيئة برلمانية مميزة بعد عودة الوفد والتي شهدت الاستجوبات من نواب الوفد.

Advertisements

وأكد "سباق" أن حزب الوفد عريق وأنه يشاهد ذلك بشكل قوي في الوجوه التي يراها الآن في شباب الوفد، قائلا: "أنا قررت خوض الانتخابات وكان عمري 37 عام وحدث خلاف بيني وبين الدكتور نعمان جمعة، رئيس الحزب في ذلك الوقت بسبب ترشح مرشح آخر في الدائرة الانتخابية التي قد ترشحت عليها وبعد ذلك قررت أن أخوض الانتخابات مستقل وبالفعل حققت إعادة، وفي هذا الوقت عرض عليا أن أنضم إلى الحزب الوطني من أحد الشخصيات الهامة ورفضت ان انضم الي الحزب الوطني ونجحت في الانتخابات كمستقل ولكن أعمل من خلال ثوابت ومبادئ حزب الوفد".

وتابع" سباق" قائلا: "أيضا تم هذا الأمر مع النائب الوفدي كرم زيدان الذي رفض بشكل قاطع الانضمام إلى الحزب الوطني وقال سوف أظل عضوا بحزب الوفد حتى آخر يوم في عمري وبالفعل ظل عضوا بالحزب، وهذه المبادئ التي تعلمتها من كوادر وقيادات الحزب في ذلك الوقت ونسير حتى الآن ونريد أن تستمر".

ووجه" سباق" رسالة لشباب الوفد، قائلا: "أنتم أعضاء في أعرق حزب في مصر، أنتم أعضاء في حزب استشهد به الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تم سؤاله في الخارج عن الأحزاب السياسية في مصر، فقال لدينا أقدم حزب سياسي في العالم وهو حزب الوفد، وأنا اقول إن الوفد عقيدتي مثل الاسلام ماهو عقيدتي".

ويشارك في أول جلسات المعسكر المنعقدة، مساء اليوم الخميس، عدد من قيادات الوفد النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والمهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب، وطارق سباق نائب رئيس الحزب، وطارق تهامي سكرتير عام مساعد الحزب، وبحضور عدد من القيادات الوفدية وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد.