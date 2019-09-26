أخبار مصر | طارق تهامي: معسكر شباب الوفد يقدم جرعة سياسية متميزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق تهامي: معسكر شباب الوفد يقدم جرعة سياسية متميزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي طارق تهامي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن معسكر شباب الوفد في العين السخنة يقدم جرعة سياسية مميزة، ويقدم أيضا الفكر السياسي المحترم المنضبط.

جاء ذلك خلال المحاضرة الأولى لمعسكر شباب الوفد بعنوان "حزب الوفد بين الفكر والتطبيق"، والمقام في فندق "دوم مارينا" بمدينة العين السخنة، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، والمنعقد على مدار ثلاثة أيام.

ولفت "تهامي" إلى أن جلسات المعسكر سوف تتحدث عن أهمية انتخابات المحليات المقبلة وإعداد كوادر شبابية وفدية قادرة على حصد أكبر عدد من المقاعد على مستوي الجمهورية، لذلك نريد أن نقدم جرعة سياسية مكثفة من خلال المعسكر خاصة أن شباب الوفد هم من سيحملون الراية وهذا هو الهدف من المعسكر.

وأكد "تهامي" أن الحزب سوف ينافس على أكبر عدد من المجالس المحلية في الانتخابات المحلية المقبلة خاصة أن عمل المحليات يحتاج إلى الشباب بالاضافة إلى أن المحليات تمهد الشاب إلى انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن الوفد هو مكينة انتخابية وفي دستور 23 الوفد اكتسح الانتخابات آنذاك واستمر مكينه انتخابات حتي يومنا هذا.

وشدد "تهامي" على ضرورة الانضباط والاهتمام بجدول المعسكر من قبل الشباب المشارك، مشيرا إلى أن من يحاضر في المعسكر أساتذة جامعة وفديين، وهم: الدكتور هشام بشير، والدكتور هاني صبري، والدكتورة هاجر التونسي، والدكتورة رشا أبو شقرة، وجميعهم من أبناء الوفد، وهذا أمر مميز.

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ونوه "تهامي" بأن هدف المعسكر هو صناعة كادر سياسي خاصة أن الوفد حزب كبير وعريق واسمه في حد ذاته شرف وخلال الـ100 عام الماضية ظهرت أحزاب واختفت أحزاب وبقي الوفد والسبب في ذلك أنه خرج من قلب الشعب.

وأشار "تهامي" إلى أن هناك من ينضم للوفد ويخرج منه كأنه لم ينضم وهناك شباب انضم إلى حزب الوفد وكان مؤمن بالثوابت الوفدية وأصبح ذو شأن كبير على المستوى السياسي داخل الحزب بفضل أنه كان مؤمن بثوابت الوفد.

وتابع "تهامي" قائلا: "نحن نؤمن بالقانون الطبيعي لذلك يجب أن يتفهم شباب الوفد أن المسيرة السياسية داخل الحزب مسيرة وطنية والوفد يعني الديمقراطية والوحدة الوطنية والاستقلال الوطني والحرية والعدالة الاجتماعية وهذه مبادئ الوفد التي استمر عليها منذ 100 عام".

وأضاف "تهامي" أنه من ضمن المحاضرين لواء أركان حرب ياسر عبد العزيز، وأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، قائلا: "على الشباب أن يستمر في البحث والتدقيق بعد إنهاء المعسكر لأن الوفد يعتمد على فكر التفكير وليس التحفيظ، والتفكير يجعل الشباب يبدع كل في مكانه".

وأوضح "تهامي" أن اليوم الختامي للمعسكر سوف يكون لقاء مع المستشار بهاء الدين ابوشقة، رئيس حزب الوفد، بجانب الحوار المفتوح وحديث أسري مع رئيس الوفد والشباب، وبعد انتهاء المعسكر سوف يكون هناك متابعة من قبل اللجنة المشرفة واللجنة العامة للشباب وطبقا للائحة سوف يتم المتابعة مع كل رئيس لجنة شباب على مستوى الجمهورية، ومعرفة هل تم تجهيز كوادر للمحليات خاصة أن انتخابات المحليات ستكون خلال وقت قريب، ولا بد أن يكون لدينا أسماء جاهزة من شباب الوفد فور إعلان موعد الانتخابات كما يجب أن يكون لهم دور في انتخابات المجالس النيابية.

ويشارك في أول جلسات المعسكر المنعقدة، مساء اليوم الخميس، عدد من قيادات الوفد النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والمهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب، وطارق سباق نائب رئيس الحزب، وطارق تهامي سكرتير عام مساعد الحزب، وبحضور عدد من القيادات الوفدية وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد.