أخبار مصر | برلماني: ظاهرة عمالة الأطفال "جريمة" في حق الطفولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: ظاهرة عمالة الأطفال "جريمة" في حق الطفولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن ظاهرة عمالة الأطفال تعد جريمة في حق الطفولة، وتؤدي إلى زيادة نسبة الجريمة بالإضافة إلى ارتباطها بعدد من الظواهر السلبية الأخرى، وترك الأطفال التعليم والتفرغ للعمل للمساعدة في إعالة أسرهم، ولكن بعضهم يتجه إلى الجريمة.

وأشار النائب، في بيان له اليوم، إلى أن معظم الأسر في القرى الفقيرة تعتمد على الأطفال كمصدر لجنى الرزق، فتُكثر من انجاب الأطفال باعتبارهم أدوات إنتاج لأنهم يعملون في المزارع والمصانع وأماكن البيع والشراء ويحصلون على مقابل مادى أسبوعيًا، حيث يقُحم مئات الآلاف منهم، في سوق العمل المصرية، أملا في انتشال أسرهم من براثن الفقر بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

وأوضح عضو مجلس النواب، خطورة عمالة الأطفال من ناحية السلامة الجسدية فهم يعملون لساعات طويلة، فضلًا، عن حرمانهم من الحق في التعليم والتطور الأخلاقى، إضافة إلى الضرر الواقع على نموهم البدنى والعقلى، وأصبحت تمثل قضية اجتماعية وأخلاقية لم يعد من الممكن أو من المسموح به إهمالها أو التباطؤ في إيجاد الحلول الحاسمة لها.

وأضاف بركات أن هناك ضرورة للاهتمام بالمدارس المجتمعية المعنية بتعليم الأطفال وتعليمهم الحرف مقابل أجر من دون الاعتداء على طفولتهم، وتعميم التجربة في محافظات مصر لحماية هؤلاء الأطفال من التسرب من التعليم، والتى تتضمن إلحاق جميع الأطفال المتسربين وغير الملتحقين بمدارس مجتمعية متميزة وذلك من خلال إتاحة فرص تعليمية ذات جودة للأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسى أو الذين تسربوا منه، ومد الخدمة التعليمية للمناطق الأكثر احتياجا خاصة في العزب والنجوع، ومقاومة بعض العادات والتقاليد التى تحد من تمكين الأطفال من التعليم.