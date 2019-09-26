أخبار مصر | هل هناك حلول لمواجهة الأخبار المفبركة من الخارج؟.. برلمانيون يجيبون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل هناك حلول لمواجهة الأخبار المفبركة من الخارج؟.. برلمانيون يجيبون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد حروب الجيل الرابع من أخطر الحروب التي تواجهها البشرية، فالحرب الآن لم تعد بالسلاح أو الدبابات بل هي حرب العقول والسيطرة على أفكار الشعوب، وذلك من خلال نشر أخبار كاذبة ومفبركة لنشر الفتن وزعزعة أمن واستقرار البلاد، واتضح ذلك يوم الجمعة الماضية من خلال نشر قنوات ممولة لفيديوهات كاذبة تعود إلى ثورة ٢٥ يناير، على أنها يوم الجمعة الماضية، والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها.

وفي هذا الصدد طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بالتصدي لهذه الشائعات بقوة وصلابة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

برلماني يطالب بإنشاء قنوات مصرية متخصصة للرد على قنوات الإخوان

من جهته، طالب النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بانشاء قنوات مصرية متخصصة بمدينة الإنتاج الإعلامي وماسبيرو للرد على الشائعات والفبركة التي تبثها قنوات الإخوان من الخارج بهدف زعزعة استقرار وأمن مصر.

وأوضح "عبدالفتاح" في تصريح لبوابة "الخليج 365"، أن الهدف من إنشاء قنوات مصرية متخصصة هو الرد على الأكاذيب التي تنشرها القنوات المعادية للدولة، وفضح هذه الأكاذيب من خلال نشر الحقائق، وفضح الدول الراعية للإرهاب، والرد على الشائعات التي تنشر داخل مصر، بالإضافة إلى نشر جميع الإنجازات التي قامت في عهد الرئيس السيسي وذلك بهدف أن يكون الشعب المصري على دراية تامة لمجريات الأمور في الدولة.

وقال عضو مجلس النواب، إن مايتم على أرض الواقع من مشروعات وإنجازات في مصر يستفز جماعات الإخوان وقنواتهم، مما يجعلهم يقومون بتشويه صورة مصر في الخارج بالاكاذيب التي تبثها هذه القنوات.

برلماني يكشف بالدليل فبركة الجزيرة لفيديوهات مظاهرات الجمعة

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وقال اللواء حسن السيد، عضو مجلس النواب، إن قنوات الإخوان التي تدعمها قطر وتركيا هدفها زعزعة أمن واستقرار مصر ونشر الفوضى داخل دولة عم فيها الاستقرار التام.

وسخر "السيد" في تصريح لبوابة "الخليج 365" من فيديوهات قنوات الإخوان وأبرزها قناة الجزيرة، حيث تبث فيديوهات تعود إلى ثورة ٢٥ يناير، وفبركتها على أساس أنها اليوم، قائلا: "كذب قنوات الإخوان لا مثيل لها والدليل على ذلك إنهم نشروا فيديوهات لثورة يناير على أساس إنها يوم الجمعة الماضية والمواطنين لابسين لبس شتوي واحنا أصلا في فصل الصيف وده دليل قاطع على كذبهم"، مؤكدًا أن الدولة متماسكة بشعبها وشرطتها وجيشها، خاصةً وان الشعب يحترم ويقدر جهود مؤسساته من أجل الحفاظ على الوطن.

وأشاد عضو مجلس النواب بدور الإعلام المصري في التصدي لأكاذيب وشائعات الإخوان وعرض إنجازات الرئيس، مناشدًا جميع المؤسسات أن تقوم بدورها من الجامعات والازهر والكنائس ووزارة الشباب والرياضة، في توعية المواطنين والشباب بخطورة الشائعات ومواجهتها بنشر الحقائق، كما طالب بتفعيل دور الأحزاب من خلال تشكيل لجان إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعي في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تبثها القنوات واللجان الإلكترونية الإخوانية.

برلماني: الأخبار المضللة هدفها النيل من ثقة الشعب بنفسه

من جانبه شدد النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك مواجهة حاسمة للتحريض الذى تمارسه جماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع السوشيال ميديا، لافتًا إلى أنه بعد الأحداث الكثيرة التي ظهرت على الساحة الإعلامية، والتي أخذت مظهر من مظاهر الغش والخداع للتضليل والتدليس على الشعب المصري العظيم الواعي والمدرك لما يدور حوله من مؤامرات أصبح لا بد من تحرك حاسم لمواجهة الأخبار المضللة التى تنتشر على فيسبوك وتويتر.

وقال "رمضان"، في بيان له، إن هذه الأخبار المضللة هدفها النيل من ثقة الشعب بنفسه، مؤكدا أن الشعب المصري كشف الخونة والعملاء وكشف مخططات الدول الحاقدة على مصر وأسقط القناع عن العملاء أعداء الوطن ورفض أن ينساق وراء تلك الشائعات والأكاذيب وأكد ثقته في قيادته السياسية.

وطالب الدولة التصدى لمحاربة تلك الظاهرة الخبيثة وهي ظاهرة الشائعات والأكاذيب وصناعة المشاهد والفيديوهات المفبركة التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تستغل استغلالا لا يتفق ولا يتماشى مع قيم وأخلاق وعادات المجتمع المصري الذي يرفض الكذب والشائعة، متابعا: المجتمع المصري مجتمع القيم والأخلاق وهؤلاء الكاذبين مروجي الشائعات ومفبركي الأفلام لن يجدوا ضالتهم في المجتمع المصري العظيم.