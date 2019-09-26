أخبار مصر | السجن المشدد والغرامة عقوبة تجارة الآثار.. ننشر أبرز قرارات اجتماع مجلس الوزراء اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن المشدد والغرامة عقوبة تجارة الآثار.. ننشر أبرز قرارات اجتماع مجلس الوزراء اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الخميس، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، جاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

وتنص المادة الثانية على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

ووافق أيضًا مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 341,80 فدان، تعادل (1435886,24م2) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة السويس، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطتي توليد كهرباء شمال غرب خليج السويس.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظات: قنا، والوادي الجديد، وشمال سيناء، والأقصر؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني.