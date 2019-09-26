أخبار مصر | وزارة الشباب تقيم معرضًا لأندية الفتاة والمرأة بمهرجان الخيول العربية الأصيلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الشباب تقيم معرضًا لأندية الفتاة والمرأة بمهرجان الخيول العربية الأصيلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت وزارة الشباب والرياضة اليوم الخميس معرضًا لأندية الفتاة والمرأة بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية لعرض منتجاتهم من المفروشات وورق البردي والمنتجات الحرفية والغذائية ومستلزمات الخيول والفرسان وسروج الخيل.

جاء ذلك على هامش انطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته ال ٢٤ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأرض الفروسية بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

ويتضمن المهرجان مسابقات الخيول العربية الأصيلة ومسابقات لأدب الخيل العربي المسجلة وغير المسجلة من الإناث والذكور على مدار يومي الخميس والجمعة وتعتبر مسابقات الخيول العربية الأصيلة من أهم والمسابقات التي ترعاها وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة العامة للسياحة الرياضية والتي تأتي ضمن رؤيتها الاهتمام بكافة أنواع السياحة الرياضية.

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وقدمت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالشرقية خلال فاعليات اليوم الأول من المهرجان مجموعة من التابلوهات والعروض الفنية منها رقصة التحميلة وكف العرائس بالإضافة إلى مجموعة من الرقصات التراثية المستوحاة من البيئة الشرقاوي.

وافتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 24 والذي تنظمة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية تحت رعاية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وحضر الفعاليات كل من الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق واللواء أحمد زكي مساعد مدير أمن الشرقية، واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالشرقية ومشايخ وعواقل القبائل العربية وأصحاب المزارع ومحبي رياضة الخيول وشباب الشرقية.

وبدأت فعاليات المهرجان بطابور عرض مجموعة لحملة الأعلام من فرق الجوالة بمديرية الشباب والرياضة وطلبة المدارس والجامعات، وقامت مديرية الشباب والرياضة بتقديم تابلوهات فنية "رقصة التحميله" وأغاني ورقصات تراثية مستوحاة من البيئة الشرقاوية بإستخدام الآلات الشعبية "المزمار، الناي، الطبل البلدي"، كما تم تقديم تابلوه "كف العرب" يستعرض تراث بدو بلبيس، لتختتم فقرات مديرية الشباب والرياضة بتقديم رقصه التنورة، كما قام المطرب محمد قمر بتقديم فقرة غنائية نالت إستحسان وإعجاب الحضور.