شكرا لقرائتكم خبر عن «روتانا سينما» تعرض فيلمًا للهارب محمد علي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أذاعت قناة روتانا سينما عصر الخميس، فيلم «المعدية» الذي يشارك فيه المقاول الهارب في أسبانيا محمد على.

ويشارك في فيلم المعدية بجانب محمد على، الفنانة التونسية درة والفنانين أحمد صفوت وهاني عادل.

والفيلم من تأليف د. محمد رفعت، وإخراج عطية أمين، وتدور أحداثه حول تحول شاب إلى تاجر مخدرات.