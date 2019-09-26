شكرا لقرائتكم خبر عن استاذه إعلام: «الجزيرة» تنتقي ما يخدم سياستها وتعرضه بتوجيهات معينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سارة نصر، أستاذة الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، إن قناة الجزيرة القطرية تستخدم الاحتيال الإعلامي في تغطيتها للأخبار، وتتحجج بأنها لا تستطيع عرض كل الأخبار المحلية والدولية والإقليمية على شاشة واحدة، فبدأت باختيار حدث أو حدثين من بين أحداث كثيرة، وتختار جزءا معينا من الحدث وليس كاملًا وذلك لخدمة أجنداتها السياسية.

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وأضافت «نصر»، خلال حوارها في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أن الجزيرة تنتقي ما يخدم سياستها وتعرضه بتوجيهات معينة، حيث لا تقوم بعرض مؤتمرات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الشباب، وهذه أخبار يتم إغفالها رغم أهميتها كونها لا تخدم مصالح قطر.

وأشارت إلى أن قناة الجزيرة القطرية لم تتحدث عن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتجديد الخطاب الديني ولم يتم تناول ذلك على الإطلاق، وبالتالي فهي تعتمد على سياسة إما الإغفال التام، أو الانتقاء من الحدث بشكل يخدم أجندتها، كما أن القناة تعتمد على حجج عاطفية وليست منطقية.

وتابعت: «الجزيرة تتعمد اختيار ضيوف مهمتهم التشكيك في الدولة المصرية».