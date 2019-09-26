شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» تتسلم 6 أطنان لحوم «صكوك الأضاحي» لتوزيعها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة في مديرية أوقاف الإسكندرية، إن المديرية تسلمت 6 أطنان لحوم صكوك أضاحي، الخميس، لتوزيعها على 6 آلاف من المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.
وأوضح في بيان، الخميس، أن التوزيع شمل ١١ إدارة فرعية، هي: الجمرك، غرب، برج العرب، العامرية أول، العامرية ثان، العجمي، شرق، المنتزه، وسط، الرمل، محرم بك، حيث جرى توزيعها من خلال مجموعة من علماء الأوقاف.
ولفت إلى أن الإسكندرية حققت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في تحصيل صكوك الأضاحي بقيمة ٦ ملايين جنيه مقابل ١١ طن لحوم.
كانت هذه تفاصيل خبر «أوقاف الإسكندرية» تتسلم 6 أطنان لحوم «صكوك الأضاحي» لتوزيعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.