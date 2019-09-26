شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» تتسلم 6 أطنان لحوم «صكوك الأضاحي» لتوزيعها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة في مديرية أوقاف الإسكندرية، إن المديرية تسلمت 6 أطنان لحوم صكوك أضاحي، الخميس، لتوزيعها على 6 آلاف من المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح في بيان، الخميس، أن التوزيع شمل ١١ إدارة فرعية، هي: الجمرك، غرب، برج العرب، العامرية أول، العامرية ثان، العجمي، شرق، المنتزه، وسط، الرمل، محرم بك، حيث جرى توزيعها من خلال مجموعة من علماء الأوقاف.

ولفت إلى أن الإسكندرية حققت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في تحصيل صكوك الأضاحي بقيمة ٦ ملايين جنيه مقابل ١١ طن لحوم.