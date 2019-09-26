شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب عودة مؤشرات البورصة المصرية للصعود مرة أخرى.. خبير اقتصادي يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن مؤشر الصعود عاد للبورصة مرة أخرى، كما أن المؤشرات عادت لطبيعتها مرة أخرى، بعد الانخفاض الذي حدث في الثلاث جلسات «الأحد والإثنين والثلاثاء»، وهو كان رد فعل مبالغًا فيه وغير منطقي على الأحداث التي شهدها الشارع المصري، حيث إن ما حدث في الشارع المصري لا يستحق كل ذلك.

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وأضاف «نجم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن مؤشر الصعود عاد للبورصة بعدما قيّم المستثمرون والشركات الأمور على طبيعتها ورأوا أن حجم الارتباك مبالغ فيه، ولا يستحق كل هذا الانخفاض.

وتابع: «إمبارح الأربعاء والنهارده الخميس حصل تعافي في مؤشرات البورصة، إحنا بنتكلم عن المكاسب 7 مليار جنيه»، مشيدًا في الوقت ذاته بقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، واصفًا إياه بالقرار المهم للغاية، و«النهارده يوم تاريخي ويوم مهم جدا للاقتصاد المصري». على حد قوله.

وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة يعني أن البنك المركزي يوجه رسالة للسوق المالية بالكامل بأن كل الأحاديث عن حدوث أي اضطرابات في السوق المصرية «واهية»، وأن الاقتصاد المصري له أساسيات متينة وقوية، حيث إن معدل البطالة الآن الأفضل منذ عقود ووصل لـ 7.5%، وكذلك التضخم تراجع لـ 7.5% وهذه النسبة لم تتحقق منذ 6 سنوات.