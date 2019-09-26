شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستدعي القائم بالأعمال التركي في القاهرة بعد تصريحات أردوغان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علمت «المصري اليوم» أن وزارة الخارجية استدعت، الخميس، القائم بالأعمال في السفارة التركية بالقاهرة.

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وقال مصدر دبلوماسي مسؤول: «إن نائب مدير مكتب وزير الخارجية استدعى القائم بالأعمال في السفارة التركية لتسليمه مذكرة احتجاج على التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجمعية العامة للأمم المتحدة».

يأتي هذا الإجراء بعد ساعات من قيام بعثة مصر الدائمة بالأمم المتحدة في نيويورك بتعليمات من وزير الخارجية سامح شكري، بتوجيه رد قوي على ما جاء في بيان الرئيس التركي أردوغان يوم 24 سبتمبر 2019 في افتتاح الدورة رقم ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي.

وتضمن الرد الذي صدر في شكل خطاب رسمي موجه إلى كل من رئيس الجمعية العامة وسكرتير عام الأمم المتحدة، إعراب وفد جمهورية مصر العربية عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم الرئيس التركي على مواصلة ادعاءاته الواهية والباطلة، التي تأتي في ظاهرها بمظهر الدفاع عن قِيَمِ العدالة، بينما تعكس في باطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يُكن سوى كل التقدير للشعب التركي.