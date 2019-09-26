شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي روسي: مقالات المسلماني بالأهرام يجري تدريسها في جامعة موسكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير فينيامين بوبوف، رئيس المجلس الاستشاري في «مجموعة الرؤية الاستراتيجية- روسيا العالم الإسلامي»، التي أسسها رئيس الوزراء الروسي الأسبق، يفيجيني بريماكوف، ويتولى رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، الرئاسة الحالية: «إن الكاتب أحمد المسلماني هو فيلسوف سياسي مصري لديه أفكار مهمة».

وأضاف الدبلوماسي الروسي، الذي عمل سفيرًا في عدة دول عربية بوقت سابق: «إن معهد العلاقات الدولية في جامعة موسكو يقوم بتدريس مقالات أحمد المسلماني في صحيفة الأهرام. وقد أصبح معروفًا لدى دارسي اللغة العربية وباحثي الشرق الأوسط في روسيا بفضل كتاباته المهمة».

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جاء ذلك أثناء حديث السفير بوبوف في المنتدى الدولي الذي تقيمه مجموعة الرؤية الاستراتيجية- روسيا العالم الإسلامي في مدينة سانت بطرسبرج بحضور 17 دولة.

ومن جانبه، قال الكاتب السياسي أحمد المسلماني، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، أثناء مشاركته في منتدى سانت بطرسبرج في روسيا الاتحادية: «لقد سعدت للغاية بما ذكره السفير فينيامين بوبوف في تقديمه لي لإلقاء كلمتي، ولقد سعدت أكثر بمعرفتي بتدريس بعض أعمالي في جامعة موسكو المرموقة التي تعد واحدة من أفضل خمسين جامعة في العالم».

يذكر أن مقالات المسلماني يجري نشرها بالإنجليزية في موقع «الأهرام أون لاين»، كما قامت خدمة إندبندنت التركية (الشرق الأوسط) بنشر عدة مقالات له باللغة االتركية.