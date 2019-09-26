شكرا لقرائتكم خبر عن ھیئة الاستعلامات: مئات المراسلین الأجانب یتحركون بحریة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الھیئة العامة للاستعلامات بیانا قبل قلیل بخصوص قیام ممثلي وسائل الإعلام الدولیة، وخاصة مراسلیھا المعتمدین في القاھرة، بالتغطیة الصحفیة یوم غد الجمعة 27 سبتمبر.

وأضافت الهيئة فى بیان لها ،أن هناك مجموعة من المعلومات الخاصة بھذه التغطیة، وھي أن تقدم للھیئة بطلبات للتغطیة المصورة التلیفزیونیة والفوتوغرافیة، من المؤسسات الصحفیة والإعلامیة المعتمدة لدیھا في مصر، عدد 41 مؤسسة بإجمالي عدد صحفیین ومصورین 195 شخصاً.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم منحھم جمیعاً – وفق ما ھو متبع دولیاً –تصاریح للتغطیة والتصویر بحریة كاملة في كل المیادین والشوارع الرئیسیة بمحافظات القاھرة والجیزة والقلیوبیة والإسكندریة والسویس.

وأوضحت أنه من بین الممثلین المعتمدین للصحف ووسائل الإعلام الأجنبیة لدى الاستعلامات في مصر بمن فیھم الفنیین والإداریین، ھناك نحو 900 صحفي وإعلامي یحملون جمیعاً

بطاقة الاعتماد الصادرة من الھیئة، وھي تمكنھم من التحرك بحریة كاملة للتغطیة غیر المصورة في كل أنحاء الجمھوریة دون قید.

ونوهت إلى أنه تقدم للھیئة خلال أمس والیوم نحو 30 مراسلاً زائراً غیر معتمدین في مصر یمثلون 15 مؤسسة صحفیة وإعلامیة أجنبیة، للحصول بطاقات وتصاریح صحفیة التصاریح للباقي نظراً لتأخر تقدمھم بطلباتھم الیوم الخمیس 26/9 ،للتغطیة یوم الجمعة، وانه قد تم استخراج بطاقات صحفیة لعدد 15 منھم، وجاري استخراج .

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ودعا بیان الھیئة المراسلین وكافة وسائل الإعلام الأجنبیة بأھمیة الالتزام بالقواعد المھنیة المتعارف علیھا عالمیاً للصحافة والإعلام، في تغطیتھم للشئون المصریة، والتي سبقت الإشارة إلیھا في بیان الھیئة السابق الصادر یوم 21 سبتمبر، وفي مقدمتھا:

ـ عدم النشر عن وقائع إلا ما یشاھده المراسلون بأنفسھم أو من مصادرھم المعلومة والمذكورة وذات المصداقیة، والتي تتأكد من مصدرین آخرین موثوقین شاھدوا الوقائع جمیعاً بأعینھم حسب النص الوارد في القواعد المھنیة.

ـ في حالة نشر تحلیلات او استنتاجات أو تفسیرات أو توقعات، یراعى الحیاد بین الجمیع وإفساح المجال لكل وجھات النظر على نحو متكافئ، بما في ذلك وجھة نظر الدولة أو من یعبر عنھا.