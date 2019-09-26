شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون يعلن نشر بطارية باتريوت و4 منظومات رادار و200 جندى فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الخميس إنها تعتزم إرسال أربعة أنظمة رادار وبطارية صواريخ باتريوت ونحو 200 من أفراد الدعم لتعزيز دفاعات السعودية بعد أكبر هجوم على الإطلاق يستهدف منشآتها النفطية هذا الشهر، حسبما ذكرت شبكة "العربية.نت".

وقال الجيش الأمريكى فى بيان إنه خصص عتادا إضافيا "استعدادا لأوامر بنشره" وهو ما يعنى إمكانية استخدامه بشكل أسرع فى حال وقوع أزمة. ويشمل ذلك بطاريتى صواريخ باتريوت ونظام ثاد.