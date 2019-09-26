شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الإخوان يحاولون التمويه بإعلان تراجعهم عن التظاهر غدا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة للتمويه على دعوات التخريب والخروج والدعوة للعنف التى بدأتها جماعة الإخوان، أعلنت صفحة للجماعة الإرهابية، تراجعهم بشأن الدعوة للمظاهرات. وحاول أدمن الصفحة، الظهور بمظهر التائب من خلال التشويش على الوجه والصوت، معلنا إحساسه بالذنب بسبب القبض على أخيه أول أمس وعن ندمه لإنشاء الصفحة وإحساسه بالصدمة من القيادات في تركيا التي لم تقف بجواره في الازمة وقامت بتضليل الشباب لأهداف شخصية، فيما قال محللون أنها محاولة مكشوفة لجماعة الإخوان الإرهابية ومررنا بها من قبل.

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