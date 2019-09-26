شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء: الوطن ليس مجرد حفنة تراب وإنما شعب له تاريخ وحضارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نشرت دار الإفتاء المصرية، فيديو موشن عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حمل عنوان "يعنى إيه وطن "، مترجم بلغة الإشارة للصم والبكم، للتأكيد على أهمية الوطن بالنسبة للإنسان ومكانته الدينية.
وقالت دار الإفتاء خلال الفيديوموشن:"لم يكن الوطن أبدًا حفنة من تراب بل هو شعب له تاريخ وحضارة هو انتصارات الإنسان على أرضه يصنع بها مكانا إقليميا ومكانة سياسية وتأثيرا فكريا وعطاءًا حضاريًا".
وتابعت دار الإفتاء المصرية:"هو رجال ونساء صنعوا ذاكرة الوطن على مستوى النضال الوطنى والكفاح العسكرى والتقدم الاقتصادي والإنتاج العلمى والثقافى فى مختلف العلوم والفنون، ولم يكن حب الوطن والحنين إليه يومًا نقصا فى المروءة بل كان دليل الكمال الإنسانى ، حيث روى الدينورى عن الأصمعى قال:"إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه"
واختتمت دار الإفتاء المصرية الفيديو موشن بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من وطنه وقال:"اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد"، معلقة على الحديث:"وما ذلك إلا لشدة حنينه هو وأصحابه إلى بلدهم".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. دار الإفتاء: الوطن ليس مجرد حفنة تراب وإنما شعب له تاريخ وحضارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.