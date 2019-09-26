شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ترجمة خطبة الجمعة بـ18 لغة وللإشارة حول خطورة الشائعات وتزييف الوعى والان مع تفاصيل الخبر
ثامنًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط هنا
الحادي عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط هنا
الثاني عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط هنا
الثالث عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط هنا
الخامس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البرتغالية اضغط هنا
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