شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ترجمة خطبة الجمعة بـ18 لغة وللإشارة حول خطورة الشائعات وتزييف الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أولًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط هنا

ثانيًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط هنا

ثالثًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط هنا

رابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط هنا

خامسًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط هنا

سادسًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط هنا

سابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة اليونانية اضغط هنا

ثامنًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط هنا

تاسعا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط هنا

عاشرا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط هنا

الحادي عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط هنا

الثاني عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط هنا

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الثالث عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط هنا

الرابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط هنا

الخامس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البرتغالية اضغط هنا

السادس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصومالية اضغط هنا

السابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط هنا

الثامن عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البمبرية اضغط هنا