شكرا لقرائتكم خبر عن 8.8 % زيادة فى الصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء زيادة الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية «بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية» إلى 131.62 خلال شهر يوليو 2019 «أولى»، مقابل 120.99 خلال شهر يونيو 2019 «نهائى»، بنسبة ارتفاع 8.8%.

وبلغ الرقم القياسى لصناعة الملابس الجاهزة 335.59 خلال شهر يوليو 2019، مقارنة بشهر يونيو 2019، حيث بلغ 267.59، بارتفاع 25.41%، وذلك بسبب الاستعداد للموسم الدراسى الجديد، فيما بلغ الرقم القياسى لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 116.66 خلال شهر يوليو 2019، مقارنة بشهر يونيو 2019، حيث بلغ 129.53، بنسبة انخفاض قدرها 9.9%، وذلك بسبب انخفاض إنتاج المنظفات ومنتجات العناية الشخصية لانخفاض الطلب عليها.

وبلغ الرقم القياسى لصناعة الفلزات القاعدية 73.82 خلال شهر يوليو 2019، مقارنة بشهر يونيو 2019، حيث بلغ 77.10، بانخفاض 4.3%، وذلك بسبب إجراء عَمْرات للأفران.