شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشي: خطاب الإخوان يقتصر على الدمار والتفجير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن خطاب جماعة الإخوان الإرهابية يقتصر على الدمار والتفجير والخراب فقط، مشيرة إلى أنهم لا يعلمون شيئا عن معنى الوطن.

وأضافت «الشوباشي»، خلال حوارها مع الإعلامية آية عبدالرحمن على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أن نظرة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية للوطن «مذرية»، ودائما ما يستغلون البسطاء والسُّذَّج من الناس لتنفيذ عملياتهم الإرهابية داخل البلاد.

وتساءلت قائلة: «لماذا لا يسمح قيادات جماعة الإخوان أو المحرضون على العنف والتظاهر في مصر لأولادهم بتنفيذ عملياتهم الإرهابية لدخول الجنة ولقاء الحور العين كما يزعمون؟!».