شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ للمواطنين: يجب سرعة التقدم لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، قبول طلبات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والمستمرة خلال 6 شهور، والذي ينتهي في 8 يناير 2020م، مهيبًا بالمواطنين سرعة التقدم بالطلبات لتطبيق قانون التصالح لكل من ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية للتقدم لطلبات التصالح.
وأكد أنه تم تشكيل اللجان سواء من الجهات المختلفة المعنية بالتصالح ونقابة المهندسين أو المقيمين العقاريين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ويهيب بكل المواطنين الذين ينطبق عليهم شروط التصالح التقدم فوراً للتصالح في الوحدات المحلية بالمراكز والمدن.
وأوضح محافظ كفرالشيخ أنه تم تقسيم المحافظة إلى جزءين شرقى وغربى ويضم الجزء الشرقى كفرالشيخ، سيدي غازي، بيلا، الحامول، بالإضافة إلى مصيف بلطيم، برج البرلس، ويضم الجزء الغربي دسوق وسيدي سالم وقلين وفوه ومطوبس، لتتم أعمال اللجنة خلال شهر من تاريخه، بالسعر السوقى، ويتم تقسيم كل مركز ومدينة إلى مربعات على أن تكون مناطق متجانسة من حيث طبيعة المنطقة ومستوى المعيشة والمستوى العمرانى، والسعر الموحد على مستوى المناطق.
نظرا لاتساع مساحة المحافظة وللرد على طلبات المواطنين، تم تقسيم اللجنة إلى لجنتين للعمل على التوازى، طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
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