شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تدريب المهندسين الجدد بـ«شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية «للمهندسين الجدد» البالغ عددهم 33 مهندسًا بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس مدحت فودة، والذى أكد بدوره جاهزيتهم التامة وتأهيلهم للعمل في المشروعات الجديدة بالشركة والمرتبطة بتحديث الشبكة القائمة ومراكز التحكم وتحويلهم لشبكة ومراكز ذكية، بالإضافة إلى تدعيم الشركة بمهندسين شباب لضمان نقل الخبرات ومواكبة التطور الحادث لضمان جودة التغذية في الشبكات.

وفى هذا السياق، أوضح المهندس خالد أمين، رئيس قطاع التدريب بالشركة، أن تدريب المهندسين الجدد بالشركة استمر لمدة 5 أسابيع متواصلة، تم التدريب فيها عمليا ونظريا على تأمين الشبكة وتأمين الأفراد من خلال السلامة والصحة المهنية وسرعة اتخاذ القرار، بالإضافة إلى التدريب على الجوانب الإدارية والمالية، مشيرًا إلى أن التدريب كان داخل المركز وبمواقع العمل الخاصة بالشركة على أيدى كبار الخبراء بالشركة.