شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مؤامرة الجواسيس على الدولة والشعب.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، سقوط مؤامرة الجواسيس على الدولة والشعب.. الإخوان عايزينها فوضى.. اعترافات خطيرة لمصريين وعرب بتلقى أموال من قطر لإثارة الفوضى.. وإخوان وتكفيريون يجندون الشباب لتنفيذ أعمال تخريب. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..

واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ سقوط مؤامرة الجواسيس على الدولة والشعب.. الإخوان عايزينها فوضى.. اعترافات خطيرة لمصريين وعرب بتلقى أموال من قطر لإثارة الفوضى.. وإخوان وتكفيريون يجندون الشباب لتنفيذ أعمال تخريب

ـ سقوط مؤامرة الجواسيس على الدولة والشعب.. الإخوان عايزينها فوضى.. اعترافات خطيرة لمصريين وعرب بتلقى أموال من قطر لإثارة الفوضى.. وإخوان وتكفيريون يجندون الشباب لتنفيذ أعمال تخريب ـ الدكتور شوقى علام: قانون «الفتوى» سيساهم فى ردع غير المتخصصين.. مفتى الجمهورية: أحاديث النبى عن جنود مصر صحيحة Advertisements ـ السيسى يدعو إلى تكاتف العالم لدعم المؤسسات الوطنية.. الرئيس خلال لقائه مع الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكى من نيويورك يؤكد: وعى الرأى العام تحسن بشكل كبير.. وسياسة مصر تتسم بالتوازن

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