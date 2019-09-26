شكرا لقرائتكم خبر عن انجازات الرئيس فى عيون الغرب .. صحيفة ايطالية ترصد مسيرة نجاح عنوانها السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت صحيفة "اسبى" الإيطالية الإلكترونية بالرئيس عبد الفتاح السيسى، وقالت إنه استطاع تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين الداخلى والخارجى.

ورصدت الصحيفة إنجازات السيسى فى مصر، قائلة : "الرئيس المصرى ركز على التنمية الاقتصادية فى بلاده، مشيرة إلى أن اقدامه على قرض صندوق النقد الدولى مكنه من اجتياز مصر أزماتها الاقتصادية ووضع الاقتصاد المصرى على طريق التعافى بعد الأزمات التى بدأت منذ ثورة 2011.



تقرير الصحيفة الإيطالية

وأشارت الصحيفة، فى تقريرها إلى أن الاقتصاد المصرى بدأ يستعيد نشاطه الآن، وفقا لتقديرات رسمية للبنك الدولى، كما أنه يسعى إلى تحقيق نمو إجمالى الناتج المحلى الموحد (5.5 ٪ فى الفترة 2019-23) وانخفاض نسبى فى التضخم مقارنة بالماضى ، والآن تقترب من 11.3 ٪ فى العام.

وتابعت أنه بعد سنوات من التقشف وخفض الإنفاق العام ، تلتزم حكومة السيسى حالياً باستعادة وتوطيد الدعم لمرحلة توسعية من الاقتصاد ، وتقديم أشكال الدعم للفئات الفقيرة وزيادة الحد الأدنى للأجور،وفقا للصحيفة الإيطالية.

كما اتفق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولى بهدف تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية فى البلاد ، وتبسيط عملية إنشاء شركات مشتركة والحصول على التراخيص،والتى كانت واحدة من العقبات الرئيسية التى تعوق الاستيراتيجية الاقتصادية فى العديد من القطاعات الرئيسية بما فى ذلك البناء والبنية التحتية.

وسلطت الصحيفة الضوء على جهود الرئيس للحد من البطالة، والتى انخفضت نسبتها إلى 9%، وسط توقعات لاستمرار انخفاضها لتصل 8.3% بحلول عام 2030، ذلك فضلاً عن جهود الدولة المصرية لرفع كفاءة البنية التحتية لمعالجة التدهور فى المناطق الريفية ، لا سيما فى منطقة سيناء التى تعانى من بعض المشاكل.

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وأضافت الصحيفة ، أن الرئيس السيسى اهتم أيضاً بإصلاح قطاعى التعليم والصحة، والتى كانت دائما تمثل نقاط ضعف فى النظام الاجتماعى المصرى، وأطلق عدة مبادرات صحية "مجانا" للشعب المصرى.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة ، فإن مصر أصبحت الآن مركز رئيسى للطاقة فى شرق البحر المتوسط ، خاصة بعد التنفيذ الكامل لحقل الغاز الطبيعى الضخم "ظهر" بحسب التقرير، مما جعل مصر قادرة على تلبية كامل احتياجات سوق الغاز فى السوق الداخلية للبلد، وبالتعاون مع المستثمرين من القطاع الخاص ، تم تنفيذ العديد من مشاريع الإسكان الاجتماعى بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، الواقعة شرق القاهرة ، والتى من المفترض أن يتم الانتهاء من عملها فى عام 2020.

وأوضحت الصحيفة فى تقريرها أن حكومة السيسى تستعد لموجة ثانية من الإصلاحات ، فى نفس الوقت خفض الدين العام المستدام ، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتخصيص معظم الموارد للقطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية ، وبهذه الإنجازات فإنه من المرجح أن تنعكس النتائج بشكل إيجابى على القدرة التنافسية للبلاد، وقبل كل شىء ، فإنها تترجم إلى خلق المزيد من فرص العمل وظروف معيشية أفضل للسكان.

ورغم الانجازات المستمرة، إلا أن الصحيفة حذرت من أن معدلات النمو السكانى المستمرة ربما تكون حائلاً دون تحسن ظروف معيشة العديد من السكان.

واختتمت الصحيفة تقريرها، قائلة إن انجازات الرئيس لم تقتصر على المستوى الداخلى فقط ، بل له إنجازات على المستوى الخارجى أيضا وذلك من خلال الاهتمام المصرى الملحوظ بالمسارح الجوسياسية الجديدة لشرق المتوسط والبحر الأحمر .